The Basics Of Blackjack Revealed

기본 블랙 잭 전략에서 전 세계적 합의는 동일한 아이디어를지지합니다. 17에 절대 안타하지 마십시오. 플레이어는 항상 17 (이상)의 핸드에 서있는 것이 좋습니다.이 값의 핸드는 충분히 강한 반면 총점을 향상시킬 가능성은 적고 파열 가능성이 높기 때문입니다. 플레이어가 처음 두 장의 카드와 같은 등급의 카드 두 장을받을 때마다 (예 : 2, 3 쌍) 대부분의 카지노는 이동을 분할 할 수 있습니다. 두 쌍 모두 동일한 전략이 적용되며 플레이어는 게임 전체에 적용해야합니다. 핸드 가치와 딜러의 업 카드를 고려합니다. 카드 계산은 법적 활동입니다. 카드 카운터가 위법 행위를하고 있다는 연방 또는 주법은 없습니다. 경찰관은 카지노에서 카드를 세는 이유로 귀하를 체포 할 수 없으며 범죄에 대해 유죄를 선고 할 수도 없습니다. 두 딜러의 카드를 포함하여 거래 된 모든 카드가 노출되는 Face-up Blackjack에서 올바른 전략은 딜러의 13, 14, 15 또는 16에 대해 10을 분할하는 것입니다. 이는 블랙 잭 토너먼트 중 라운드의 마지막 핸드에서 발생합니다. . Blackjack Dealer SalariesJob TitleSalaryMystic Lake Casino 및 Hotel Blackjack Dealer 급여-보고 된 2 개의 급여 시간당 9 달러 Chickasaw Nation Blackjack 딜러 급여-보고 된 2 개의 급여 시간당 8 달러 WinStar World Casino 블랙 잭 딜러 급여-보고 된 2 급여 $ 37,159 / yr17 more rows 블랙 잭에서 승리하는 상위 9 가지 방법 1. 귀하의 자금 요구에 맞는 스테이크를 찾으십시오.

2. 에이스와 에이트를 분할합니다.

3. 딜러는 Soft 17에 서 있습니다.

4. 딜러의 카드에 부딪 힐 수있는 핸드가있을 때 서십시오.

5. 더블 다운 옵션을 제공하는 테이블을 선택하십시오.

6. 딜러의 6을 상대로 에이스로 더블 다운하십시오.

7. Nov카지노 적절한 전략을 세우십시오.

더 많은 항목 • 16을 누르지 마십시오.

그리고 16 점을 기록하면 거의 70 %의 시간을 잃게됩니다. 여기 통계가 있습니다. 16 점을 치면 25.23 %의 시간을 이기고 5.46 %의 시간을 밀고 69.31 %의 시간을 잃게됩니다. 그것은 당신이 16을 쳤을 때 44.08 %의 순 손실입니다. BlackJack이 21을 제한으로 사용하는 이유는 그 숫자가 플레이어 기반을 유지하고 전통이 될만큼 충분히 흥미 진진한 게임을 생산했기 때문입니다. 분명히 일부 플레이어 또는 그룹은 다른 숫자를 사용하거나 규칙의 다른 변형을 사용했습니다. 플레이어의 처음 두 장의 카드가 에이스와 "텐 카드"(그림 카드 또는 10 장)이고, 두 장의 카드에 21 장을주는 경우 이것은 자연 스럽거나 "블랙 잭"입니다. 어떤 플레이어가 내추럴을 가지고 있고 딜러가 가지고 있지 않다면 딜러는 즉시 그 플레이어에게 베팅 금액의 1.5 배를 지불합니다. 이 영화는 Ben Mezrich의 베스트셀러 책인 Bringing Down the House에서 말한 MIT 블랙 잭 팀의 실화에서 영감을 받았습니다. 카드 카운팅은 불법이 아닙니다. (네바다 주에서 컴퓨터와 같은 "장치"를 사용하지 않는 한, 이는 네바다 주 법에 따라 중범 죄입니다.) 카드 계산은 서면으로되어 있지 않은 "법"(카지노가 우위를 차지해야한다는 ). 블랙 잭을 칠 때

일반적으로 총 8 개가 있으면 딜러가 보유한 카드에 맞아야합니다. 덱에 9 장과 10 장의 카드가 너무 많기 때문에 좋은 핸드를 만들 가능성이 높습니다. 블랙 잭은 카지노가 유리한 도박 게임입니다. 어떤 접근 방식을 취하거나 어떤 블랙 잭 전략을 따르는지는 중요하지 않습니다. 장기적으로 카지노는 항상 승리합니다. 실제로 값 16은 블랙 잭에서 가질 수있는 최악의 핸드라고합니다. 나머지 50 장 중 16 장의 카드가 10이고 4 장의 카드가 11이기 때문에 분할 카드 중 하나 또는 둘 다로 최소 18 장을 얻을 가능성이 높습니다. 총합이 18 또는 19 인 핸드는 16을 갖는 것보다 훨씬 더 강합니다. 기본 전략에 따르면 딜러가 보유한 모든 숫자 카드에 대해 9를 분할해야합니다. 단, 7을 제외하고는 딜러가 7을 보유하고 있다면 그 이유는 10 홀 카드를 보유 할 수있는 좋은 기회이며 그의 하드 17에 서서 9-9가 승리합니다. 블랙 잭이 그렇게 인기가있는 이유는 다음과 같습니다. 쉬운 플레이-블랙 잭이 인기있는 주된 이유 중 하나는 플레이의 용이성입니다. 낮은 하우스 에지-평신도의 관점에서 볼 때 블랙 잭 게임에서는 확률이 좋습니다. 하우스 에지가 높을수록 플레이어가 이길 확률이 낮아집니다. 블랙 잭에 대한 표준 지불금은 3 대 2입니다. 6 대 5 또는 3 대 2 미만의 다른 지불금을 제공하는 블랙 잭을 플레이하지 마십시오. 갈라져.