хардкор/панк/вольнодумие

이재림기자=세종시에서시민들에게헌법개정의필요성등을알려주는교육프로그램이개설,운영된다.송진원강애란기자=삼성등대기업에서총592억원의뇌물을받거나요구·약속한혐의등으로구속기소된박근혜전대통령의정식재판이23일열렸다.송진원강애란기자=삼성등대기업에서총인천출장샵592억원의뇌물을받거나요구·약속한혐의등으로구속기소된박근혜전대통령의정식재판이23일열렸다.김귀근기자=국방부는11일북한이최근잠수함발사탄도미사일(SLBM)수중사출시험을한것에대해대단히심각하고우려스럽게판단하고있다고밝혔다.김지헌기자=지난해학교역사상최초로총학생회구성에실패했던연세대가처음치른총학보궐선거에서도투표함을열지못했다.김병수특파원=유럽연합(EU)과일본은오는27일남북정상회담과이르면내달개최예정인북미정상회담과관련,25일(현지시간)»완전하고검증가능하며되돌릴수없는비핵화와국제적제주출장마사지의무를전적으로존중하는북한의구체적인조치들이중요한문제로남아있다»고밝혔다.[단독]“‘화성연쇄살인’용의자신원내가찾다니,인생참모를일…”두얼굴의‘화성연쇄살인사건’용의자,‘모범수’분류됐지만,판결문엔….고상민박수윤류미나기자=난항에빠진이낙연총리후보자의인사청문보고서채택문제를논의하기하고자26일만난여야원내수석부대표들이본론으로들어가기도채전에청문회기간야당의원들에게집중된’문자폭탄’을놓고한바탕설전을벌였다.
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문재인대통령이지난5월22일경남양산사저에서이웃들과셀카를찍고있다.오수희기자=이주영해양수산부장관은»부산이명실상부한해운물류와수산1번지로자리매김을할수있도록최대한지원을아끼지않겠다»고14일밝혔다.정아란기자=아내는남편이돌아오기로약속한매월5일이면아침일찍부터기차역으로나간다.정주호특파원=중국계미국인으로서는처음으로중국대사를맡았다가돌연사의를표했던게리로크(63)중국주재미국대사가이미이혼한사실이확인됐다.정주호특파원=중국계미국인으로서는처음으로중국대사를맡았다가돌연사의를표했던게리로크(63)중국주재미국대사가이미이혼한사실이확인됐다.
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고웅석기자=폴크스바겐·아우디판매정지처분과개별소비세인하조치종료등의영향으로수입차의8월판매실적이지난해같은달에비해10%넘게감소했다.권혜진기자=미국플로리다주에서매사추세츠주로가는비행기안에서호흡곤란증세를보인강아지를승무원들이기민한대처로구조해화제라고ABC뉴스가8일(현지시간)보도했다.권혜진기자=미국플로리다주에서매사추세츠주로가는비행기안에서호흡곤란증세를보인강아지를승무원들이기민한대처로구조해화제라고ABC뉴스가8일(현지시간)보도했다.수원출장만남원래5000m를달리다가마라톤으로전향했고,2014년부터메이저대회에서8차례우승을차지했다.차대운기자=저유가여파로가파르게진행되던중동계투자자금의증시이탈현상이주춤해졌다.차대운기자=저유가여파로제주출장만남가파르게진행되던중동계투자자금의증시이탈현상이주춤해졌다..
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